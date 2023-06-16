Россиян предупредили о наказании за сараи и бани на даче

За некоторые виды бань, сараев, гаражей и других хозпостроек на даче россиян могут оштрафовать. О возможном наказании владельцев загородных участков предупредил юрист Сергей Коломийцев, пишут «Аргументы и Факты».

Эксперт пояснил, что речь идет о незарегистрированных постройках и новом порядке их налогообложения.

«Согласно разъяснению ФНС от 1 января 2022 года, главным признаком хозяйственной постройки официально считается наличие прочного фундамента. Постройки без такового классифицируются как переносные и, соответственно, не считаются объектами капитального строительства. Регистрации и налогообложению такие постройки не подлежат», — рассказал Коломийцев.

Юрист уточнил, что хозпостройки с прочным фундаментом, но площадью менее 50 «квадратов», регистрировать не нужно, налогообложению они тоже не подлежат. Сооружения с большей площадью необходимо легализовать — для этого нужно подать заявление в Кадастровую палату по месту нахождения строения на получение кадастрового паспорта.

Владельцам дач, которые не зарегистрируют такие строения, грозит наказание за нарушение налогового кодекса. По словам Коломийцева, фиксированный штраф за это не предусмотрен — он исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости объекта.

«Как правило штраф составит 20 процентов от неоплаченной налоговой суммы за последние три года плюс — сам налог за это же время», — объяснил юрист.