В России уменьшилось число работающих педагогов

В образовательных организациях всех уровней в России на начало 2022/2023 учебного года работают 2 миллиона 430 тысяч педагогических работников. Перед началом прошлого учебного года в российских школах числилось 2 миллиона 449 тысяч педработников. Эти данные содержатся в ежегодном докладе Правительства о реализации госполитики в сфере образования в 2022 году.

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В системе дошкольного образования работают 665,9 тысячи человек, в общем образовании — 1 миллион 348,5 тысячи человек, в среднем профессиональном образовании — 200,7 тысячи, в высшем (профессорско-преподавательский состав) — 215,1 тысячи. Из общего числа профессорско-преподавательского состава ученые степени имеют 73 процента работников, ученые звания — 47,4 процента.