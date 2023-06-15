В России уменьшилось число работающих педагогов
В образовательных организациях всех уровней в России на начало 2022/2023 учебного года работают 2 миллиона 430 тысяч педагогических работников. Перед началом прошлого учебного года в российских школах числилось 2 миллиона 449 тысяч педработников. Эти данные содержатся в ежегодном докладе Правительства о реализации госполитики в сфере образования в 2022 году.
В системе дошкольного образования работают 665,9 тысячи человек, в общем образовании — 1 миллион 348,5 тысячи человек, в среднем профессиональном образовании — 200,7 тысячи, в высшем (профессорско-преподавательский состав) — 215,1 тысячи. Из общего числа профессорско-преподавательского состава ученые степени имеют 73 процента работников, ученые звания — 47,4 процента.
Положительная динамика роста численности педработников отмечается только в сфере среднего профессионального образования (+ 2,3 тысячи человек по сравнению с 2021 годом). В сфере дошкольного образования численность педработников снизилась на 15,6 тысячи человек, общего образования — на 3,6 тысячи, высшего — на 2,6 тысячи.