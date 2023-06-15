На ПМЭФ обсудили будущее российской индустрии видеоконтента

«Мы все вместе очень хотим видеть больше подросткового кино и вообще проектов, направленных на возраст 10-16 лет, потому что детских проектов довольно много, от анимационных до разных других, взрослых проектов тоже много, а вот 10-16 лет — это какой-то провальный возраст, для которого практически ничего не было», — подчеркнул он.