Хирург назвал смертельно опасную дозу водки

Хирург Александр Умнов заявил, что принятый за час литр водки может быть смертельно опасен для жизни. Об этом сообщает News.ru.

По словам Умнова, человеческая печень может очистить дозу до 120 миллиграммов этилового спирта.

«Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях», – объяснил хирург.

Если же в течении часа выпить сразу литр водки, концентрация этанола в крови достигнет пяти-шести граммов на литр крови, что потенциально может привести к летальному исходу.

Кроме того, Умнов описал симптомы передозировки этиловым спиртом – падение температуры тела, замедление дыхания и учащение пульса, спутанность сознания, несвязная речь, галлюцинации, отсутствующая реакция на окружающих и эпилептические припадки. В случае возникновения таких симптомов Умнов рекомендует срочно промыть желудок пострадавшему раствором из одной чайной ложки соды на литр воды, после чего дать не менее 20 таблеток активированного угля.

После этого, по словам хирурга, пострадавшего следует напоить горячим сладким чаем.

«Глюкоза даст питание клеткам мозга, а чай согреет. Уложите человека на бок, следите, чтобы он не захлебнулся рвотой», - добавил он.