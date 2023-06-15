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Глава СПЧ Фадеев выступил против возвращения смертной казни

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил против возвращения смертной казни. При этом в беседе с корреспондентом Daily Storm на ПМЭФ он отметил, что в данном вопросе главную роль играет мнение общества.

Глава СПЧ озвучил позицию по возвращению смертной казни
© ТАСС

«Я всегда выступал против смертной казни, в первую очередь по религиозным соображениям. Но надо учитывать разные мнения народа, особенно сейчас, когда ситуация не такая, какой она была полтора года назад. Если спросят меня, то я выступлю против, но если большая часть будет выступать за, то мне придется промолчать», — ответил Фадеев на соответствующий вопрос.

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При этом, по его мнению, на данный момент в смертной казни нет необходимости. Глава СПЧ считает, что сейчас главным является поимка «террористов и диверсантов», а также их заключение в тюрьму.

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