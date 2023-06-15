Глава СПЧ озвучил позицию по возвращению смертной казни

«Я всегда выступал против смертной казни, в первую очередь по религиозным соображениям. Но надо учитывать разные мнения народа, особенно сейчас, когда ситуация не такая, какой она была полтора года назад. Если спросят меня, то я выступлю против, но если большая часть будет выступать за, то мне придется промолчать», — ответил Фадеев на соответствующий вопрос.