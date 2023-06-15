Россиян предупредили о риске попасть под суд за деревья на даче

«Крупномерные деревья вдоль газопровода, водопровода или кабельной линии не могут быть ближе, чем за два метра от трубы, даже если сети проходят транзитом через участок или снабжают только один участок», — уточнила Кудерко. Вдоль забора растения сажать также нельзя. Ближайшее к ограждению дерево должно находиться на расстоянии трех метров, а кустарник — не менее одного метра.



Юрист предупредила, что за выращивание на участке некоторых видов деревьев соседи могут подать иск в суд. К таким, например, относится тополь — его пух может переносить аллергены и способствовать произвольному засеванию находящихся рядом участков. Другой распространенной причиной для обращения в суд является посадка дерева, которое отбрасывает тень на соседнюю дачу.



Штрафы предусмотрены и за вырубку деревьев на загородном участке. «Самовольная порубка деревьев чревата серьезной ответственностью от трех до пяти тысяч рублей, а при рубке особо ценных пород штраф будет рассчитан отдельно по специальной формуле», — разъяснила Кудерко.