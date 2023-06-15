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Минздрав начал диспансеризацию взрослого населения новых регионов России

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас главное организовать маршрутизацию по оказанию помощи тем пациентам, которым она потребуется.

Минздрав начал диспансеризацию взрослого населения новых регионов
© РИА Новости

Кроме того, зампред правительства сообщила, что зарплаты бюджетников в новых регионах сравняют с общероссийскими к январю 2024 года. Этот процесс пройдёт в несколько этапов.

«Первое, сейчас они перешли на новую единую тарифную сетку, июнем они закрывают всю работу по переходу работников на новую сетку. Специалист не должен получать зарплату ниже установленного российского МРОТ», — сказала Голикова.

По её словам, для Херсонской и Запорожской областей ориентиром стал Крым, для ЛНР и ДНР — Ростовская область.

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