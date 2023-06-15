Каховское водохранилище прекратило существование

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Его текущее состояние оценил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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Рогов отметил, что после происшествия с ГЭС Каховское водохранилище перестало быть отдельным водоемом и теперь оно является руслом реки Днепр с мелкими заливами.

«Водохранилищем его назвать уже сложно», — подытожил он.

Рогов также рассказал, что подрыв Каховской ГЭС привел к колоссальному сокращению зеркала водохранилища. Он отметил, что инцидент также стал причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне: живой природе был нанесен серьезный урон.