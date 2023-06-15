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Политик Овчаренко объяснил необходимость проведения выборов в Херсонской области

Жители Херсонской области с нетерпением ожидают решения ЦИК РФ о назначении выборов, об этом заявил председатель Общественного совета региона Владимир Овчаренко.

Политик Овчаренко объяснил необходимость проведения выборов в Херсонской области
© РИА Новости

По его словам, это даст возможность уйти от временно исполняющих обязанности органов власти на местах, а также даст возможность сформировать в соответствии с Конституцией России органы управления от местного самоуправления на демократической основе.

"В настоящее время структуры Общественных советов Херсонской области формируют общественные штабы по наблюдению за выборами, в состав которых войдут независимые эксперты, начнется подготовка общественных наблюдателей", - отметил он.

Овчаренко подчеркнул, что, поскольку вся Херсонская область находится в зоне активных артиллерийских и ракетных обстрелов, вопросы обеспечения безопасности не только избирательных участков, но и самих избирателей являются основой успешного проведения выборов в регионе.

"Мы видим, что многие российские политические партии активно работают по определению и выдвижению кандидатов в депутаты различных уровней - от муниципальных образований до областной Думы, идет обучение членов избирательных комиссий. Все эти действия наряду с восстановлением пострадавших городов и сел создают особый приподнятый настрой у жителей региона", - заключил он.

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