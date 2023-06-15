Политик Овчаренко объяснил необходимость проведения выборов в Херсонской области

"Мы видим, что многие российские политические партии активно работают по определению и выдвижению кандидатов в депутаты различных уровней - от муниципальных образований до областной Думы, идет обучение членов избирательных комиссий. Все эти действия наряду с восстановлением пострадавших городов и сел создают особый приподнятый настрой у жителей региона", - заключил он.