Депутат Госдумы назвал Собчак позором и врагом России

Журналистка Ксения Собчак — позор страны и враг России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Таким образом он прокомментировал заявление телеведущей о том, что парламентарий был один из тех, кто требовал проверить Ельцин-Центр на принадлежность к иноагентам и назвала это «доносом».

Я также причисляю Ксению Собчак, которая упомянула меня в новости о Ельцин-Центре, к врагам России, это национальный позор страны в силу своей известности, — заявил Бородай.

По его мнению, «враги народа» почему-то считают, что любые меры, способные обезопасить страну и нацию, являются доносами. Бородай назвал это предположение ложным.

Донос — это нечто тайное, а когда мы в прямую и открыто выступаем против них, к жанру доноса это относиться не может. Но поскольку Ксения Собчак плохо владеет русским языком, а также понятийным аппаратом в целом, ей, похоже, эта простая истина недоступна, — резюмировал Бородай.

7 июня депутат Госдумы публицист Анатолий Вассерман заявил о нeобходимости закрыть Ельцин Центр, так как его деятельность противоречит «русской цивилизации». По словам парламентария, Российское воeнно-историческое общество сможет создать другой музей на месте действующей в Екатеринбурге площадки.