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Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Тверской суд оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
© РИА Новости

О том, что в Тверской суд поступил протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) в отношении Гребенщикова сообщалось еще 18 мая.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», - сообщил источник в суде.

Ранее сообщалось, что в Следственный комитет РФ направлен запрос с целью проверить высказывания музыканта на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ. В одном из своих интервью певец заявил о направлении финансовой помощи Украине и выразил критику в адрес спецоперации.

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