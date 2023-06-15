Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Тверской суд оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом пишет РИА Новости.
О том, что в Тверской суд поступил протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) в отношении Гребенщикова сообщалось еще 18 мая.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», - сообщил источник в суде.
Ранее сообщалось, что в Следственный комитет РФ направлен запрос с целью проверить высказывания музыканта на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ. В одном из своих интервью певец заявил о направлении финансовой помощи Украине и выразил критику в адрес спецоперации.