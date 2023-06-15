Осталась всего неделя: «Рамблер» запускает розыгрыш подарков
Рамблер.Вау совместно с Rambler Way (канал медиахолдинга Rambler&Co) решили разыграть среди своих подписчиков сразу три комплекта самых классных подарков. В каждом наборе будет термос, дождевик, визитница, сидушка для парков и термокружка.
Условий участия в розыгрыше всего два:
- быть подписанным на два канала в Telegram: «Рамблер. Вау» и Rambler Way;
- Нажать кнопку «Участвовать» под этим постом.
Победителей выберем с помощью бота 21 июня. Призы отправляем только по территории РФ.
Удачи!
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