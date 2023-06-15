В Уфе поставили новый памятник клещу Валере

"Памятник клещу Валере вернулся 15 июня в 13.15 рядом с посольством уральских гор в Уфе (Мустая Карима, 44) во всем своем величии и шарме! Правда, теперь его имя Валерий II Валериевич. Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща", - сообщает пресс-служба администрации.