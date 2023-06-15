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В Уфе поставили новый памятник клещу Валере

Вместо украденного серебряного памятника клещу Валере в Уфе появился новый. Об этом сообщает РИА Новости.

В Уфе поставили новый памятник клещу Валере
© ural_embassy/VK

Памятнику дали имя Валерий II Валерьевич, он появился на старом постаменте.

"Памятник клещу Валере вернулся 15 июня в 13.15 рядом с посольством уральских гор в Уфе (Мустая Карима, 44) во всем своем величии и шарме! Правда, теперь его имя Валерий II Валериевич. Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща", - сообщает пресс-служба администрации.

Памятник исчез в мае, камеры видеонаблюдения показали, что это могли сделать выпускники одной из школ города.

Нового пятисантиметрового клеща отлили из серебра 925-й пробы, он - копия украденного арт-объекта.

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