В России предложили отмечать День юнг 25 мая
Архангельские депутаты предложили установить 25 мая новую памятную дату — День юнг России. Соответствующий проект поправок в закон о днях воинской славы и памятных датах опубликован в электронной базе Госдумы.
В пояснительной записке отмечается, что с 2019 года в Архангельской области 25 мая отмечают День памяти северных юнг. Однако торжественные мероприятия в этот день проходят не только в Архангельской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманской, Нижегородской, Костромской областях и других регионах.
Именно 25 мая 1942 года был издан приказ народного комиссара ВМФ СССР о создании Соловецкой школы юнг, напомнили авторы поправок
Инициативу Архангельской области установить День юнг в России поддержали в Минобороны, Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого, университете морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», в Архангельском военно-историческом обществе, региональной организации «Ветераны Северного флота» и др.
«Учитывая неоценимый вклад, внесенный юнгами России в защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны, в целях признания заслуг юнг России и патриотического воспитания участников юнармейского движения законопроект устанавливает памятную дату России, символически объединяющую юнг всех времен и поколений: 25 мая — День юнг России», — говорится в пояснительной записке.