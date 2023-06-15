В России предложили отмечать День юнг 25 мая

В пояснительной записке отмечается, что с 2019 года в Архангельской области 25 мая отмечают День памяти северных юнг. Однако торжественные мероприятия в этот день проходят не только в Архангельской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманской, Нижегородской, Костромской областях и других регионах.