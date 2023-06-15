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Минюст проверяет «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента

Минюст РФ начал проверку «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко.

Минюст начал проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента
© ТАСС

В ходе заседания комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме депутат Андрей Альшевских обратился к Свириденко с вопросом о возможности проведения проверки в отношении организации, чтобы прекратить спекуляции на эту тему.

«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Мы ничего не прячем», – ответил замминистра.

Напомним, активисты и организации, критикующие либеральную направленность «Ельцин-центра», неоднократно просили признать его иностранным агентом. В прошлом году Минюст объяснил, что организация была создана как «центр исторического наследия первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина» и поэтому Минюст не контролирует его деятельность и не проводит проверок в отношении центра.

В свою очередь, в «Ельцин-центре» заявляли, что основания для признания его иностранным агентом нет.

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