Минюст начал проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента

Минюст проверяет «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента
Минюст РФ начал проверку «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко.
В ходе заседания комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме депутат Андрей Альшевских обратился к Свириденко с вопросом о возможности проведения проверки в отношении организации, чтобы прекратить спекуляции на эту тему.
«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Мы ничего не прячем», – ответил замминистра.
Напомним, активисты и организации, критикующие либеральную направленность «Ельцин-центра», неоднократно просили признать его иностранным агентом. В прошлом году Минюст объяснил, что организация была создана как «центр исторического наследия первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина» и поэтому Минюст не контролирует его деятельность и не проводит проверок в отношении центра.
В свою очередь, в «Ельцин-центре» заявляли, что основания для признания его иностранным агентом нет.