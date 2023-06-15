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Суд Москвы отказал блогерам Чекалиным в разморозке банковских счетов

Савеловский суд Москвы отказался снимать арест с банковских счетов блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что адвокат супругов попытался обжаловать решение суда. Блогеры попытаются предпринять новую попытку разморозить счета 4 июля, ссылаясь на то, что наложение ареста на счета незаконно из-за погашения долгов перед налоговой службой.

В марте Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 млн руб. По информации следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 млн рублей, чтобы скрыть источник доходов. Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиным пользоваться интернетом и вести блог.

12 мая стало известно, что Савеловский суд Москвы наложил арест на более чем 311 млн руб., находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Второе аналогичное постановление суд вынес в отношении ИП Валерии Чекалиной.

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