Дачникам предложили бороться с вредителями при помощи календулы

Бороться с вредителями и болезнями растений на участке можно при помощи высадки календулы. О таком совете для дачников стало известно из материала издания «БелНовости» .

По данным экспертов, календула на участке «отпугнет» таких вредителей, как колорадский жук, луковая муха, нематоды, если расположить ее рядом с грядками с луком, капустой, картофелем. Кроме того, высадка этого растения позволит предупредить болезни у других цветов либо плодовых культур — черную ножку, фузариоз. Наконец, календулу можно применять как сидерат, чтобы улучшить состояние почвы.