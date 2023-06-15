Завершился первый сезон медиапремии «Апостол»
Завершился первый сезон медиапремии «Апостол» — конкурса для медиа и бренд-медиа в диджитал-нише. 75 участников состязались за 12 номинаций.
Было подано 160 заявок, участвовали 30 экспертов, получено 17 золотых наград.
Первый сезон премии запустился в феврале. Заявки принимали в течение четырех месяцев.
«Когда идея премии только зародилась, меня особенно вдохновляло то, что мы сможем предоставить шанс десяткам медиа — и большим, и маленьким — показать свое мастерство. Я была абсолютно уверена, что мы увидим множество интересных и качественных работ, для которых раньше просто не было подходящей ниши. Так и оказалось! Без преувеличения крутейшие кейсы наших коллег вызывают гордость и восхищение. Надеюсь, в следующем году на "Апостол" будет подано еще больше проектов, красивых и разных. Спасибо всем участникам, вы космос», — отметила исполнительный директор «Лайфхакера» Маша Пчелкина.
Первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков рассказал, что состоится второй сезон премии.
«Мы, как организаторы, остались довольны тем, как прошли эти четыре конкурсных месяца. Будем рады обратной связи от всех причастных к проекту, чтобы стать лучше», — подчеркнул он.
На Национальном рекламном форуме в ноябре планируется объявить о дате старта нового сезона.