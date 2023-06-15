Завершился первый сезон медиапремии «Апостол»

«Когда идея премии только зародилась, меня особенно вдохновляло то, что мы сможем предоставить шанс десяткам медиа — и большим, и маленьким — показать свое мастерство. Я была абсолютно уверена, что мы увидим множество интересных и качественных работ, для которых раньше просто не было подходящей ниши. Так и оказалось! Без преувеличения крутейшие кейсы наших коллег вызывают гордость и восхищение. Надеюсь, в следующем году на "Апостол" будет подано еще больше проектов, красивых и разных. Спасибо всем участникам, вы космос», — отметила исполнительный директор «Лайфхакера» Маша Пчелкина.