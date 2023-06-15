$84.32+0.6891.07+0.68

Участника СВО не впустили в бар из-за военной формы

Сотрудники одного из баров в Воронеже отказались впускать в заведение посетителя в военной форме, несмотря на забронированный им столик. Мужчина только что вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

На кадрах одетый в шорты менеджер заявляет, что в военной в форме посещать заведение нельзя. При этом он ссылается на дресс-код.

«Мы, к сожалению, отказываем в обслуживании», — отвечает сотрудник бара на повторно обращенный к нему вопрос.

Автор видео обращает внимание на сидящего рядом охранника с закрытым маской лицом и нашивкой в виде буквы Z на рукаве.

«Я не администрация данного заведения», — заявляет сотрудник и уходит.

Запись обрывается после того, как посетители сообщают о намерении вызвать полицию.

Ранее в Сочи мужчина пришел на дискотеку в футболке с украинским флагом и написанным на ней оскорблением в адрес президента России Владимира Путина. Когда его одеждой заинтересовались другие отдыхающие, мужчина попытался оправдаться тем, что хотел посмотреть на реакцию окружающих.

1
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители