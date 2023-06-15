Синоптик рассказал, где ожидается самый теплый день с начала года

"Регион останется под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления. При переменной облачности вновь, уже десятый день подряд, обойдется без дождей, а температура воздуха продолжит расти. Днем ожидается +26…+28°, по области +24…+29° - с такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала года", - отметил специалист в своем Telegram-канале.