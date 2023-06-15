Синоптик рассказал, где ожидается самый теплый день с начала года

Синоптик Леус рассказал, где ожидается самый теплый день с начала года
Синоптическая ситуация в атмосфере в столичном регионе изменится мало, поэтому москвичей и жителей Подмосковья в четверг ожидает самый теплый день с начала года. Об этом сообщил специалист Центра погоды Фобос Михаил Леус.
"Регион останется под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления. При переменной облачности вновь, уже десятый день подряд, обойдется без дождей, а температура воздуха продолжит расти. Днем ожидается +26…+28°, по области +24…+29° - с такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала года", - отметил специалист в своем Telegram-канале.
В пятницу температура останется на том же уровне, и осадков также можно не ждать.
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