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Синоптик Леус рассказал, где ожидается самый теплый день с начала года

Синоптическая ситуация в атмосфере в столичном регионе изменится мало, поэтому москвичей и жителей Подмосковья в четверг ожидает самый теплый день с начала года. Об этом сообщил специалист Центра погоды Фобос Михаил Леус.

Синоптик рассказал, где ожидается самый теплый день с начала года
© Российская Газета

"Регион останется под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления. При переменной облачности вновь, уже десятый день подряд, обойдется без дождей, а температура воздуха продолжит расти. Днем ожидается +26…+28°, по области +24…+29° - с такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала года", - отметил специалист в своем Telegram-канале.

В пятницу температура останется на том же уровне, и осадков также можно не ждать.

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