В Гидрометцентре предупредили о приходе в регионы РФ майской погоды

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ряд регионов страны пришла погода первой декады мая. Температура окажется на 5-6 градусов ниже нормы, что можно охарактеризовать, как «очень холодно», отметил ученый в интервью URA.RU.

По-настоящему холодные воздушные массы с Полярного региона прямиком следуют на юг Западной Сибири. <...> Начиная с воскресенья и, как минимум, до середины недели температурный фон в диапазоне «максимальных значений» в послеполуденные часы составляет от +12 до +16 градусов. Это отклонение от нормы. Оно означает, что температура будет на 5-6 градусов ниже нормы, — рассказал Вильфанд.

По его словам, на юге Тюменской, в Омской, Томской и Новосибирской области будет очень холодно. Погода, как минимум, на месяц «будет отставать от своего развития», пояснил заслуженный метеоролог России.

Вильфанд назвал пришедшее похолодание следствием глобального потепления. Из-за него подобные перепады температур становятся обыденными. Возрастает повторяемость экстремальных погодный событий, добавил специалист.