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Десятки тысяч американцев и европейцев задумались о переезде в Россию

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что, несмотря на усиление русофобских настроений в западных государствах, большое количество американцев и европейцев симпатизируют России и задумываются о переезде, сообщают «Известия».

Десятки тысяч американцев и европейцев задумались о переезде в Россию
© РИА Новости

«Такие люди есть. У них нет русских корней, они просто считают, что Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия, где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях», — заявил он.

По его словам, в настоящее время потенциально десятки тысяч человек из недружественных России стран НАТО, США и Европы задумываются о том, чтобы переехать жить в Россию, и готовы делать для этого определенные шаги.

Ранее болгарский полузащитник подмосковных «Химок» Лачезар Котев рассказал о реакции соотечественников на переезд в Россию. Он заявил, что не получал в свой адрес негативных комментариев в связи с переходом в команду.

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