В российских школах появится новый учебник истории
Разработка нового учебника по истории для основной школы (5–9 классы) будет завершена в течение следующего года.
«Что касается основной школы, то этот учебник планируется и будет подготовлен в течение следующего года», — рассказал в интервью «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов.
При этом новый учебник для 10–11 классов уже разработан. Занятия по нему начнутся с 1 сентября. Он добавил, что в новом учебнике есть и раздел, посвященный специальной военной операции.
«Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения специальной военной операции. Этот труд поможет школьникам осознанно, осмысленно ознакомиться с этой темой», — добавил министр просвещения.
Ранее "СП" писала, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести со следующего года в школах учебный курс «Черчение» в инженерных классах. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля.