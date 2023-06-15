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В российских школах появится новый учебник истории

Разработка нового учебника по истории для основной школы (5–9 классы) будет завершена в течение следующего года.

В российских школах появится новый учебник истории
© РИА Новости

«Что касается основной школы, то этот учебник планируется и будет подготовлен в течение следующего года», — рассказал в интервью «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом новый учебник для 10–11 классов уже разработан. Занятия по нему начнутся с 1 сентября. Он добавил, что в новом учебнике есть и раздел, посвященный специальной военной операции.

«Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения специальной военной операции. Этот труд поможет школьникам осознанно, осмысленно ознакомиться с этой темой», — добавил министр просвещения.

Ранее "СП" писала, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести со следующего года в школах учебный курс «Черчение» в инженерных классах. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля.

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