В российских школах появится новый учебник истории

Разработка нового учебника по истории для основной школы (5–9 классы) будет завершена в течение следующего года.

«Что касается основной школы, то этот учебник планируется и будет подготовлен в течение следующего года», — рассказал в интервью «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом новый учебник для 10–11 классов уже разработан. Занятия по нему начнутся с 1 сентября. Он добавил, что в новом учебнике есть и раздел, посвященный специальной военной операции.

«Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения специальной военной операции. Этот труд поможет школьникам осознанно, осмысленно ознакомиться с этой темой», — добавил министр просвещения.