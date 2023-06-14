Май 2023 года стал одним из самых теплых месяцев весны за последние 174 года

Май 2023 года стал третьим из самых теплых маев за всю историю метеонаблюдений. Об этом в среду, 14 июня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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— Средняя глобальная температура мая оказалась на 0,97 градуса выше среднего показателя XX века, составлявшего плюс 14,8 градуса, что сделало его третьим среди самых теплых маев за 174 года, — отметил эксперт в своем Telegram-канале.

Леус также предположил, что 2023-й может войти в число первых десяти самых теплых лет за всю историю наблюдений.

На этой неделе в Москве ожидаются жаркая погода и повышенное атмосферное давление. Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой день станет самым жарким и когда начнет повышаться атмосферное давление в городе.