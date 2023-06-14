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В российском городе соседи отсудили у пианистки деньги за громкую игру

В Барнауле пенсионер отсудил у соседки деньги за слишком громкую игру на музыкальном инструменте. Внимание на инцидент в российском городе обратила «Российская газета».

В российском городе соседи отсудили у пианистки деньги за громкую игру
© lenta.ru

По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, пожилой мужчина, проживающий со взрослым сыном-инвалидом, решил пожаловаться в прокуратуру на соседку-пианистку, которая регулярно играла на фортепиано, так как от его звуков у семьи ухудшается самочувствие. До этого барнаулец несколько раз просил женщину музицировать потише, однако это не принесло результата.

В результате обращения мужчины прокуратура возбудила дело по статье об административной ответственности за нарушение тишины и покоя. Впоследствии суд постановил выплатить пенсионеру и его сыну 10 тысяч рублей за нанесенный моральный вред.

В мае стало известно, что в Барнауле собственника жилья выселили из него за шум по ночам. Один из собственников квартиры в пятиэтажном доме, принадлежавшей двум родным братьям, регулярно мешал соседям спать, и тогда те решили пожаловаться на него.

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