В российском городе соседи отсудили у пианистки деньги за громкую игру

В Барнауле пенсионер отсудил у соседки деньги за слишком громкую игру на музыкальном инструменте. Внимание на инцидент в российском городе обратила «Российская газета».

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По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, пожилой мужчина, проживающий со взрослым сыном-инвалидом, решил пожаловаться в прокуратуру на соседку-пианистку, которая регулярно играла на фортепиано, так как от его звуков у семьи ухудшается самочувствие. До этого барнаулец несколько раз просил женщину музицировать потише, однако это не принесло результата.

В результате обращения мужчины прокуратура возбудила дело по статье об административной ответственности за нарушение тишины и покоя. Впоследствии суд постановил выплатить пенсионеру и его сыну 10 тысяч рублей за нанесенный моральный вред.