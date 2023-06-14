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Актер Бероев высказался об уехавших из России артистах

Российский актёр Егор Бероев высказался об артистах, которые уехали из страны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Актёр заявил, что осуждает уехавших из России артистов.

«Почему те люди, которые уехали и оскорбляют нас, российский народ, называя себя “народными артистами”, и армию, решили, что они больше знают, чем наше государство? Почему они это решили?», – сказал он.

По словам Бероева, уехавшие артисты «несчастные люди», потому что у них «больше нет Родины». Он также добавил, что не видит смысла в том, чтобы обсуждать их. Кроме того, Бероев также заявил, что скоро к ним придёт «осознание», поэтому многие артисты захотят вернуться обратно.

«Мы сильнее, поэтому я бы не стал кидаться на них. Мы все равно сильнее. И правда на нашей стороне. Бог с ними», – заявил он.

Ранее Бероев пришел на премьеру своего фильма с ветераном ДНР, лишившимся ног.

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