Актер Бероев высказался об уехавших из России артистах

«Почему те люди, которые уехали и оскорбляют нас, российский народ, называя себя “народными артистами”, и армию, решили, что они больше знают, чем наше государство? Почему они это решили?», – сказал он.

По словам Бероева, уехавшие артисты «несчастные люди», потому что у них «больше нет Родины». Он также добавил, что не видит смысла в том, чтобы обсуждать их. Кроме того, Бероев также заявил, что скоро к ним придёт «осознание», поэтому многие артисты захотят вернуться обратно.