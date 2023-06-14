Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при покупке туров в Турцию
Мошенники создали новую схему мошенничества, обманывая туристов, желающих забронировать жилье в Турции. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Три российские семьи с детьми остались без забронированного заранее отдыха в Турции из-за мошенников", - рассказал глава Tulpar Travel Сунай Сертель.
Все три семьи выбрали жилье на сайте Booking.com. Не имея возможности оплатить бронирование с российской карты, они связались напрямую с "владельцем" квартиры по номеру, указанному в анкете. Для дальнейшего общения он пригласил их продолжить переписку в Telegram, где пообещал организовать размещение, оформив за них бронирование на Booking.com, а также трансфер.
После того как жертвы перевели предоплату, "владелец" исчез и полностью удалил переписку.
Специалисты не исключают, что туристы могли стать жертвой фишингового сайта, который к реальному Booking.com не имеет отношения.