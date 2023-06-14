Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при покупке туров в Турцию

Все три семьи выбрали жилье на сайте Booking.com. Не имея возможности оплатить бронирование с российской карты, они связались напрямую с "владельцем" квартиры по номеру, указанному в анкете. Для дальнейшего общения он пригласил их продолжить переписку в Telegram, где пообещал организовать размещение, оформив за них бронирование на Booking.com, а также трансфер.