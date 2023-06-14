Что может представлять из себя «санитарная зона»

Президент России Владимир Путин допустил создание на Украине «санитарной зоны» в случае, если обстрелы приграничных территорий не прекратятся. «Рамблер» рассказывает, что такое «санитарная зона» на территории спецоперации.

По словам главы государства, в случае продолжающихся обстрелов российская сторона рассмотрит вопрос создания «какой-то санитарной зоны», чтобы из-за ее пределов «невозможно было доставать» российские регионы.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вероятно, речь идет о некой зоне, свободной от военного присутствия, из-за которой не будет возможности атаковать российскую территорию. Однако о создании такой зоны еще рано говорить, как и о том, под чьим контролем она будет, пишет ТАСС.

Военный эксперт Игорь Коротченко пояснил NEWS.ru, что «санитарная зона» может распространиться вглубь территории Украины на 150 км. Там пройдет демилитаризация и будут отсутствовать украинские войска. По его словам, она может быть создана после того, как российские войска справятся с украинским наступлением и продвинутся к границе страны по присоединенным регионам.

Военный эксперт Виктор Литовкин считает: чтобы создать «санитарную зону», нужно отодвинуть украинские войска как минимум на 300 км от границ России – именно такой дальностью обладают системы HIMARS. Таким образом, для этого российским войскам придется почти полностью освободить Одесскую, Харьковскую, Николаевскую, Днепропетровскую области. Тогда прекратятся обстрелы российских регионов, пишет ТАСС.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале заявил, что «санитарная зона» будет более эффективна, если пройдет по границам Львова.