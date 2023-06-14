$83.64+1.0090.39+1.38

Внук Шарля де Голля захотел посетить Крым

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль признался, что не исключает возможности в будущем посетить Крым. Об этом он сообщил РИА Новости.

Внук Шарля де Голля захотел посетить Крым
© Lenta.ru

Более того, Де Голль также рассказал, что хотел бы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году, если позволит его график, а также во втором саммите Россия — Африка, который состоится в июле.

Внука французского генерала пригласили посетить Крым во время конгресса Международного движения русофилов, который проходил в марте в Москве. Тогда состоялась встреча де Голля с представителями делового и культурного центра полуострова. Через два месяца экономист снова приехал в Россию и участвовал в открытии памятника своему знаменитому деду в Волгограде.

Ранее де Голль призвал добиться устойчивого мира с Россией и «урезонить американцев». Он также отметил, что Францию и Россию связывает общая история, которая должна перевесить все противоречия, возникшие из-за конфликта на Украине.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители