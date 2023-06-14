В аэропорту Пулково на время ПМЭФ усилили меры безопасности

Более 2 тысяч рейсов на прилет и вылет примет аэропорт Пулково за четыре дня проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 14 по 17 июня. Об этом сообщили в Росавиации.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, в преддверии официального открытия смотра аэропорт получил заявки на обслуживание более 100 лайнеров с представителями бизнеса и официальными лицами на борту. Всего, по данным Госкорпорации воздушного движения, за четыре дня форума планируется обслужить свыше 2 тысяч рейсов на прилет и вылет.

На период проведения ПМЭФ все службы аэропорта Пулково переведены на усиленный режим работы, усилены меры безопасности.