$83.64+1.0090.39+1.38

В аэропорту Пулково на время ПМЭФ усилили меры безопасности

Более 2 тысяч рейсов на прилет и вылет примет аэропорт Пулково за четыре дня проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 14 по 17 июня. Об этом сообщили в Росавиации.

В аэропорту Пулково на время ПМЭФ усилили меры безопасности
© РИА Новости

Как говорится в Telegram-канале ведомства, в преддверии официального открытия смотра аэропорт получил заявки на обслуживание более 100 лайнеров с представителями бизнеса и официальными лицами на борту. Всего, по данным Госкорпорации воздушного движения, за четыре дня форума планируется обслужить свыше 2 тысяч рейсов на прилет и вылет.

На период проведения ПМЭФ все службы аэропорта Пулково переведены на усиленный режим работы, усилены меры безопасности.

Новость дополняется

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители