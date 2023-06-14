$83.64+1.0090.39+1.38

Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после операции

Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце в среду. Его здоровью ничего не угрожает.

Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после операции
© РИА Новости

"Александр Николаевич находится в больнице, он перенес плановую операцию на сердце. Никаких критичных состояний. Нет ничего, что угрожало бы его здоровью", - сказали ТАСС в окружении режиссера.

Также режиссер уточнил ТАСС, что его состояние в норме.

"Держусь. Все в норме. Врачи прекрасные", - поделился Сокуров.

У режиссера 14 июня день рождения. Сокуров является обладателем множества международных кинонаград. Он один из признанных российских режиссеров в Италии, в 2011 году удостоился в Венеции "Золотого льва Святого Марка" за картину "Фауст" (2011). В Национальном музее кино в Турине ему был посвящен раздел наряду с величайшими мастерами XX века.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители