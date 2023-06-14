$83.64+1.0090.39+1.38

Грета Тунберг заявила о несущемся к обрыву человечестве

20-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что из-за бездействия в вопросе изменения климата человечество фактически несется к обрыву. Об этом сообщает The Guardian.

Грета Тунберг заявила о несущемся к обрыву человечестве
© Lenta.ru

Активистка заявила, что сдержать прогресс глобального потепления можно только с помощью поэтапного отказа от ископаемого топлива. По словам Тунберг, ближайшие годы имеют решающее значение для людей и определяют то, каким будет будущее в мире.

Однако активиста уточнила, что на данный момент большое количество людей по всему миру страдает от последствий изменения климата, но при этом власти не решают проблему.

«Мы все еще несемся к обрыву», — заявила Тунберг.

Ранее активистка написала, что после выпуска из школы больше не сможет проводить свои так называемые школьные забастовки. Но климатические протесты по пятницам она пообещала не прекращать, ведь общество еще не изменило своего отношения к окружающей среде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители