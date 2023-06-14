Грета Тунберг заявила о несущемся к обрыву человечестве

20-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что из-за бездействия в вопросе изменения климата человечество фактически несется к обрыву. Об этом сообщает The Guardian.

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Активистка заявила, что сдержать прогресс глобального потепления можно только с помощью поэтапного отказа от ископаемого топлива. По словам Тунберг, ближайшие годы имеют решающее значение для людей и определяют то, каким будет будущее в мире.

Однако активиста уточнила, что на данный момент большое количество людей по всему миру страдает от последствий изменения климата, но при этом власти не решают проблему.

«Мы все еще несемся к обрыву», — заявила Тунберг.