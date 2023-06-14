Перечислены пляжи, где акулы чаще всего нападают на людей

На прошлой неделе в Хургаде акула убила 23-летнего российского туриста. Случаев нападения акул на человека с каждым годом не увеличивается, однако самих акул становится меньше. Ученые из США составили карту обитания этих хищников. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Подобное людоедство у акул – это, скорее, не типичный случай. По словам ихтиологов, хищники нападают на людей из-за недостатка еды, а укусив, понимают, что это что-то не то и, как правило, не возвращаются обратно. Однако бывает, что акулы едят людей, таких случаев насчитывается 5-7 в год.

Американские ученые из Florida Museum of Natural History's Florida Program for Shark Research составили карту обитания акул в мире. Так, по их данным, больше всего этих хищников водится у побережья США, а самый эпицентр – Флорида. Также большое количество акул обитает в Австралии.