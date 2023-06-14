Россияне захотели доверить дачи роботам

Россияне заявили, что хотели бы доверить часть работ на дачах роботам. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В опросе приняли участие более 1,5 тысячи жителей старше 18 лет со всех регионов России. 39 процентов отметили, что переложили бы на роботов весь цикл агротехнических работ, 36 процентов хотят сделать автоматизированным процесс поддержания микроклимата в теплицах. При этом 26 процентов опрошенных заявили, что доверили бы роботам уход за газоном, а 23 процента — ремонт дачного домика. Уход за плодовыми деревьями и бассейном хотят переложить на роботов 17 и 16 процентов опрошенных соответственно.

Что касается умной дачной техники, то больше всего (52 процента опрошенных) хотели бы установить на участке сигнализацию. 31 процент поставили бы датчики дыма, 29 процентов приобрели бы роботы-косилки. Желанной техникой также назвали датчики протечки воды и приспособления для автополива — их бы установили на даче 27 и 15 процентов респондентов.