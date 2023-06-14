Названы выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Юрист Татьяна Нечаева назвала август и октябрь наиболее выгодными месяцами в 2023 году для отпуска. По словам эксперта, это связано с особенностями расчет выплат и зарплат, данные исследования есть в распоряжении РИА Новости.

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«В 2023 году с точки зрения денег наиболее удачно брать отпуск именно в августе (23 рабочих дня), а также в… октябре (22 рабочих дня)… Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни», — объяснила юрист.

Она напомнила, что отпускные рассчитывают, учитывая средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням, поэтому меньше, чем стоимость рабочего дня, предупредила Нечаева.

Для более выгодного отпуска она посоветовала захватить в его счет выходные, поскольку они не отнимают рабочих дней из зарплаты. При этом, согласно исследованию, размер отпускных устраивает только 33 процента опрошенных россиян, к которым относятся преимущественно работники высшего и среднего менеджмента.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что работодатель не имеет права отказать сотруднику в запланированном отпуске, но его перенос возможен только в определенных случаях. Эксперт подчеркнул, что по инициативе работника даты отдыха могут быть изменены при условии, что они не запланированы графиком.