Репортер Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в Мариуполе, который восстанавливают после боевых действий.

Тронше сказал, что по прибытии в город его сразу поразил масштаб строительства: «дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов».

Журналист считает, что сутью «нового» Мариуполя является становление морским курортом на берегу Азова.

В 2022-м войска России окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили почти весь город. На заводе «Азовсталь» были заблокированы более двух тысяч украинских солдат. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Министерство обороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявлял по случаю годовщины освобождении Мариуполя, что киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город.