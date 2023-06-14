Французского журналиста Тронше поразил масштаб восстановления Мариуполя
Репортер Radio France Сильвен Тронше рассказал о впечатляющих масштабах строительства в Мариуполе, который восстанавливают после боевых действий.
Тронше сказал, что по прибытии в город его сразу поразил масштаб строительства: «дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов».
Журналист считает, что сутью «нового» Мариуполя является становление морским курортом на берегу Азова.
В 2022-м войска России окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили почти весь город. На заводе «Азовсталь» были заблокированы более двух тысяч украинских солдат. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Министерство обороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявлял по случаю годовщины освобождении Мариуполя, что киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается город.
Мэр Мариуполя Олег Моргун сказал, что город будет восстановлен за три года.