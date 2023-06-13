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Россия и Филиппины ведут переговоры по возобновлению авиасообщения

Россия и Филиппины ведут обсуждение вопроса возобновления авиаперелетов между странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росавиации.

Россия и Филиппины ведут переговоры по возобновлению авиасообщения
© РИА Новости

Такое сообщение появилось на фоне встречи замруководителя Росавиации Владимира Потешкина и чрезвычайного и полномочного посла Филиппин в России Игоря Байлена.

«Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами», – сказано в сообщении.

Помимо этого, Потешкин и Байлен обсудили дальнейшие перспективы развития сотрудничества между странами в сфере гражданской авиации.

«Коллеги из посольства презентовали туристический потенциал провинции Себу и высказали заинтересованность начала полетов в данный регион российских перевозчиков из городов Приморья, Владивостока и Хабаровска», – добавили в российском ведомстве.

Владимир Потешкин также сообщил, что авиакомпании России уже имеют положительный опыт перелётов на Филиппины. По его словам, авиакомпании России и Филиппин готовы пойти на необходимые меры для возобновления авиасообщения с целью создания новых возможностей для российских туристов.

Ранее Потешкин обсудил вопрос расширения авиасообщения с послом Туниса Тараком Бен Салемом.

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