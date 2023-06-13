Россия и Филиппины ведут переговоры по возобновлению авиасообщения
Россия и Филиппины ведут обсуждение вопроса возобновления авиаперелетов между странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росавиации.
Такое сообщение появилось на фоне встречи замруководителя Росавиации Владимира Потешкина и чрезвычайного и полномочного посла Филиппин в России Игоря Байлена.
«Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами», – сказано в сообщении.
Помимо этого, Потешкин и Байлен обсудили дальнейшие перспективы развития сотрудничества между странами в сфере гражданской авиации.
«Коллеги из посольства презентовали туристический потенциал провинции Себу и высказали заинтересованность начала полетов в данный регион российских перевозчиков из городов Приморья, Владивостока и Хабаровска», – добавили в российском ведомстве.
Владимир Потешкин также сообщил, что авиакомпании России уже имеют положительный опыт перелётов на Филиппины. По его словам, авиакомпании России и Филиппин готовы пойти на необходимые меры для возобновления авиасообщения с целью создания новых возможностей для российских туристов.
Ранее Потешкин обсудил вопрос расширения авиасообщения с послом Туниса Тараком Бен Салемом.