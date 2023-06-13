Пересдача ЕГЭ 2023: даты и предметы, сроки, правила

С конца мая в России идет основный период сдачи единого госэкзамена, для тех, кто с ним не справится, предусмотрена возможность пересдать ЕГЭ. Даты, сроки и правила пересдачи ЕГЭ в 2023 году – обо всем этом читайте в материале «Рамблера».

ЕГЭ-2023: предметы

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Как и во все предыдущие годы, необходимой для выпускников российских школ остается сдача ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Набрать хотя бы минимальный балл по этим предметам нужно, чтобы обзавестись аттестатом, означающим официальное окончание школы.

На выбор предлагаются такие предметы: иностранные языки письменная часть, биология, иностранные языки устная часть, обществознание, информатика, физика, химия, история, литература и география. Предметы отбираются на основании требований вуза, который выбрал участник экзамена.

Пересдача ЕГЭ-2023: даты и правила

С официальным расписанием ЕГЭ на 2023 год можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора, там указаны и сроки основной волны сдачи госэкзамена, и дни для пересдач.

Специально для пересдачи ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни. Воспользоваться ими могут выпускники, не сдавшие экзамен заранее или в один из основных дней.

Важно: пересдача в дополнительные дни доступна лишь тем выпускникам школ, которые получили слишком низкие (то есть аналогичные двойке) результаты за ЕГЭ по русскому и базовой математике. Если не сдан какой-либо другой предмет, необходимый для учебы в вузе, ждать пересдачи потребуется до следующего года.

Даты пересдачи (дополнительный период сдачи ЕГЭ:

6 сентября – русский язык;

12 сентября – базовая математика.

Пересдача не по своей вине

Причиной пересдачи ЕГЭ может стать не только двойка – возможно, участник не смог посетить/сдать экзамен по одной из уважительных причин. К примеру, он заболел, попал в аварию, столкнулся со смертью близкого родственника или уже на экзамене почувствовал себя нехорошо. Чтобы добиться пересдачи, нужно будет предоставить соответствующие медицинские документы.

Еще одна причина пересдачи – подача апелляции. Как рассказали опрошенные «Коммерсантом» эксперты, подать апелляцию можно, если была нарушена процедура проведения ЕГЭ. Ситуации могут быть разные – на всех не хватило экзаменационных бланков, участникам не выделили черновики, в аудитории не было камер или оказалось слишком шумно. Если это ваш случай – написать заявление на апелляцию необходимо прямо на месте проведения ЕГЭ. Тогда специальная комиссия проверит видео с камер и опросит наблюдателей.

Если комиссия согласится с вашими доводами, ЕГЭ разрешат пересдать в один из резервных дней.

Еще один повод для подачи апелляции – несогласие с полученными баллами. В таком случае пересдавать экзамен не придется, комиссия перепроверит работу. Баллы при этом могут как повысить, так и понизить. Апелляцию не примут, если участник экзамена неподобающе себя вел и его попросили уйти, а также в случае неправильного оформления работы.

Резервные дни основной волны:

22 июня – пересдача по русскому;

23 июня – в этот день можно сдать географию, литература и иняз («Говорение»);

26 июня – день для профильной и базовой математик;

27 июня – информатика, иняз (без «Говорения») и биология;

28 июня – обществознание и химия;

29 июня – история и физика;

1 июля – резервный день для всех предметов.

Дополнительный резервный день:

19 сентября – в эту дату будет проведен ЕГЭ и по русскому, и по базовой математике.

В этот день экзамен смогут сдать те, кто по уважительной причине не попал на пересдачи русского и базовой математики в дополнительные дни, а также те, кто подал успешные апелляции.

Минимальные баллы ЕГЭ

На 2023 год Рособрнадзором определен такой минимум баллов ЕГЭ для поступления в вузы: от 36 баллов и больше – по русскому, физике, химии и биологии, не меньше 42 баллов – по обществознанию, минимально 37 баллов – по географии, 32 – по истории и литературе, по профильной математике нужно получить хотя бы 27 баллов, а по иностранным языкам – 22 балла.

Не все выпускники планируют поступать в вузы после школы, но и в таком случае требование по минимальным баллам сохраняется, исключение сделано лишь для русского – планка понижена до 24 баллов. По профильной математике также требуется получить хотя бы 27 баллов (иметь как минимум тройку по пятибалльной шкале за базовую математику).