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1 час назад

Рособрнадзор: ЕГЭ по биологии и иностранным языкам в РФ прошли без сбоев

Агентство «Москва»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам в России прошли без сбоев. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Рособрнадзор: ЕГЭ по биологии и иностранным языкам в РФ прошли без сбоев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли 13 июня без сбоев. Всего на участие в экзаменах в этот день было зарегистрировано более 208 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Свои результаты участники ЕГЭ по биологии получат не позднее 28 июня, по иностранным языкам - не позднее 4 июля, добавили в ведомстве.  Устную часть экзамена по иностранным языкам выпускники будут сдавать 16 и 17 июня.

Общество,Рособрнадзор,
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