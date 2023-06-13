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1 час назад

Роспотребнадзор сообщил о безопасности морской воды в Крыму

ТК «Звезда»

Питьевая вода в населенных пунктах Херсонской области безопасна для потребителей, сообщили в Роспотребнадзоре. После разрушения Каховской ГЭС специалисты взяли 101 пробу воды и пробы донных отложений.

Роспотребнадзор сообщил о безопасности морской воды в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследования проводились с 7 июня. Эксперты проверили питьевую воду из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морскую воду в Крыму и Херсонской области, воду из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления.

В сообщении говорится, что питьевая вода соответствует нормативным показателям. В пресс-службе ведомства сообщили также, что негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не выявлено. В то же время Роспотребнадзоре уточнили, что в Херсонской области проводят вакцинацию населения от инфекционных заболеваний.

Ранее власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей. Дамба гидроэлектростанции была разрушена ночью на 6 июня. Из зоны затопления эвакуировали более 7 тысяч человек. Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек.

Общество,катастрофа, ГЭС, Новая Каховка,Роспотребнадзор,
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