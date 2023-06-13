Историк моды Васильев проклял сотрудницу аэропорта в Казани

Историк моды и телеведущий Александр Васильев устроил скандал в аэропорту в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в аэропорту Казани Васильева попросили выбросить льняное масло, так как оно не соответствовало правилам провоза багажа. Проверяющая заявила, что что жидкость нельзя провозить на борт - даже всего 0,25 литра. Телеведущий объяснил, что бутылку с маслом ему подарили на показе мод. Он возмутился тому, что ему приходится выбрасывать подарки поклонников.

"Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти. До свидания", - заявил историк моды.

Александр Васильев наиболее известен как ведущий шоу "Модный приговор". Он также нередко появлялся в качестве эксперта и историка в разных телевизионных проектах.