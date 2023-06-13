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Mash: у актрисы Федосеевой-Шукшиной развилась сердечная недостаточность

Состояние 84-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в больнице ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что у актрисы развилась сердечная недостаточность. По данным инсайдера, врачи стараются медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность. Сообщается, что актриса остается в реанимации.

Официальных комментариев от семьи Федосеевой-Шукшиной о состоянии актрисы нет.

7 июня Mash сообщил, что Лидии Федосеевой-Шукшиной хотят установить постоянный кардиостимулятор для восстановления работы сердца после пережитого инфаркта. Отмечается, что артистка пережила инфаркт головного мозга еще в мае, однако не сразу получила диагноз. Согласно данным издания, Федосеевой-Шукшиной установили временный кардиостимулятор, однако его работы недостаточно для эффективного функционирования сердечного клапана.

Раскрыты подробности о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Позже дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга не стала раскрывать подробности о состоянии матери после инфаркта.

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