Состояние 84-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в больнице ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что у актрисы развилась сердечная недостаточность. По данным инсайдера, врачи стараются медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность. Сообщается, что актриса остается в реанимации.

Официальных комментариев от семьи Федосеевой-Шукшиной о состоянии актрисы нет.

7 июня Mash сообщил, что Лидии Федосеевой-Шукшиной хотят установить постоянный кардиостимулятор для восстановления работы сердца после пережитого инфаркта. Отмечается, что артистка пережила инфаркт головного мозга еще в мае, однако не сразу получила диагноз. Согласно данным издания, Федосеевой-Шукшиной установили временный кардиостимулятор, однако его работы недостаточно для эффективного функционирования сердечного клапана.