"Минусы очень большие - такие же, как и с Пушкинской картой. Это глобальное отмывание денежных средств. Обязательно найдутся различные компании, которые будут принимать на себя достаточно большие платежи и выдавать обратно, например, половину суммы, то есть обналичивать средства с карты. К сожалению, это абсолютно реально. Если вы зайдете в крупный торговый центр в Москве или Санкт-Петербурге, особенно в зону фуд-корта, то вы увидите огромное количество молодых людей, которые будут предлагать оформить карту и где-то ей расплатиться", — добавил эксперт, отметив важность решения вопроса с обналичиванием средств посредствам подобных программ.

Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму