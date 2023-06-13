Эксперт обозначил риски при введении карты для бесплатных путешествий по РФ
При реализации инициативы по введению карты "Прекрасная Россия" для путешествий молодых россиян по стране будет важно решить вопрос с возможными махинациями посредствам подобных программ. Об этом, комментируя идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, в разговоре с Рамблером заявил эксперт туристической отрасли Николай Мельник.
Ранее, как сообщал ТАСС, Чернышов обратился в Минэкономразвития с предложением ввести по аналогии с Пушкинской картой карту "Прекрасная Россия", которая позволила бы молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет бесплатно совершать туристические поездки по России. Согласно инициативе, по карте можно будет оплачивать экскурсии, круизы и туры, билеты класса "эконом" на поезд, автобус или самолет, услуги кемпингов, турбаз, гостиниц и хостелов из числа партнеров программы. Предполагается, что ежегодный "несгораемый" лимит средств на карте составит около 30 тыс. рублей.
По словам Мельника, реализация инициативы ускорила бы развитие внутреннего туризма в целом, а также повысила бы узнаваемость и посещаемость туристических объектов, которые станут партерами программы.
"Многие компании захотят заключить соответствующие соглашения", — сказал эксперт, сравнив инициативу с работавшей ранее в России программой туристического кэшбэка.
Вместе с тем специалист обозначил проблемы, которые могут возникнуть при введении карты "Прекрасная Россия".
"Минусы очень большие - такие же, как и с Пушкинской картой. Это глобальное отмывание денежных средств. Обязательно найдутся различные компании, которые будут принимать на себя достаточно большие платежи и выдавать обратно, например, половину суммы, то есть обналичивать средства с карты. К сожалению, это абсолютно реально. Если вы зайдете в крупный торговый центр в Москве или Санкт-Петербурге, особенно в зону фуд-корта, то вы увидите огромное количество молодых людей, которые будут предлагать оформить карту и где-то ей расплатиться", — добавил эксперт, отметив важность решения вопроса с обналичиванием средств посредствам подобных программ.Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
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