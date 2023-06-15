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Власти Херсонской области назвали число эвакуированных из зоны подтопления

С начала спасательной операции из зоны подтопления в Херсонской области эвакуированы 7,5 тысячи человек. Среди них 461 ребенок, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Власти Херсонской области назвали число эвакуированных из зоны подтопления
© Lenta.ru

За прошедшие сутки вывезли 277 местных жителей, уточнил он.

«В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных», — написал Сальдо.

Ночью с 5 на 6 июня Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) была повреждена и начала разрушаться. Пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление прилежащих территорий.

14 июня врио губернатора Херсонской области заявил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. По оценке специалистов, на это потребуется около 200 миллиардов рублей и полтора-два года работ.

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