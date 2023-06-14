Комитет Думы поддержал законопроект о запрете операций по смене пола

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Документ также запрещает органам ЗАГС вносить изменения в документы на основе медсправок о смене пола. Инициатива включена в повестку пленарного заседания Госдумы 14 июня.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным в мае. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких учреждений и порядок принятия решений утвердит правительство РФ.