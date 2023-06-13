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В продукции Coca-Cola обнаружили превышение содержания ортофосфорной кислоты

Результаты исследования, проведенного Роскачеством, показали, что в продукции Coca-Cola Classic и «Моя цена» содержание ортофосфорной кислоты превышает установленные нормы. Об этом пишет ТАСС.

В продукции Coca-Cola обнаружили превышение содержания ортофосфорной кислоты
© Unsplash

Эксперты изучили 20 торговых марок газированных напитков, проверив их на безопасность, качество, органолептические характеристики и достоверность маркировки. Так, выяснилось, что в продукции марки «Моя цена» обнаружена не заявленная в составе ортофосфорная кислота в количествах, превышающих нормы.

В продукции Coca-Cola Classic обнаружено превышение содержания ортофосфорной кислоты. Также не заявленная в составе ортофосфорная кислота была найдена в коле марок «Каждый день», Funky Monkey и «Вкусвилл».

«Кола - это напиток с высокой кислотностью за счет содержания значительного количества ортофосфорной кислоты, в связи с чем присутствует сложившийся потребительский стереотип о возможном использовании данного напитка в качестве чистящего средства», - заявили в Роскачестве.

Среди обследованных марок было 17 - из России, по одной из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

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