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Россиян предупредили о наказании за колодец на даче

За слишком глубокие колодцы на загородном участке россиян могут оштрафовать. О возможных наказаниях дачников предупредил юрист Сергей Коломийцев, пишут «Аргументы и Факты».

Специалист отметил, что в действующем законодательстве нет определений понятий «колодец» и «скважина» — они рассматриваются как способы обустройства водозабора на участке. Сейчас дачникам разрешено строить подземные сооружения глубиной до пяти метров. Более глубокий водозабор можно обустроить, если он не будет достигать месторасположения источника централизованного водоснабжения в данной местности, уточнил Коломийцев.

Юрист добавил, что ежедневно из колодца или скважины на даче можно выкачивать не более 100 кубометров воды. Если специалисты докажут, что глубина подземных сооружений превышает прописанные в законе нормы или оттуда добывается слишком много жидкости, то собственника участка оштрафуют на сумму от 3000 до 5000 рублей.

Дачникам объяснили, как правильно отгородиться от соседей

Ранее россиян предупредили о наказаниях за кошение газона и другие шумные работы на даче в неположенное время. Так, в Московской области в рабочие дни на дачах нужно соблюдать тишину с девяти часов вечера до восьми часов утра, а по выходным — с десяти часов вечера до десяти утра. Нарушителям придется заплатить от 1000 до 3000 рублей.

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