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В Татарстане отменили коронавирусный режим повышенной готовности

Глава Татарстана Рустам Минниханов своим распоряжением отменил действие режима повышенной готовности, введенного в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации Татарстана.

В Татарстане отменили коронавирусный режим повышенной готовности
© РИА Новости

"Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - указано в распоряжении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последний месяц число зараженных коронавирусной инфекцией в республике снизилось со 172 до 101 случая в неделю.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 206 138 случаев заражения коронавирусом, 203 769 пациентов выздоровели, 2 010 человек умерло.

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