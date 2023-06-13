В Татарстане отменили коронавирусный режим повышенной готовности

Глава Татарстана Рустам Минниханов своим распоряжением отменил действие режима повышенной готовности, введенного в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации Татарстана.

"Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - указано в распоряжении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последний месяц число зараженных коронавирусной инфекцией в республике снизилось со 172 до 101 случая в неделю.