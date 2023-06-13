В Подмосковье увеличат выплаты на школьную форму

В нынешнем году размеры выплат для семей с тремя и более детьми, но при этом с низкими доходами, на покупку школьной формы увеличат до 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Для получения такой выплаты доход семьи должен быть ниже 17,27 тысячи рублей.

Родители детей, обучающихся в подмосковных школах, получат выплаты в августе. Кроме того, в Подмосковье для многодетных семей теперь будут бесплатны парковки.