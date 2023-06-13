Названы самые пожароопасные российские регионы

По словам премьера, наибольшая угроза пожаров — в Еврейском и Ханты-Мансийском автономных округах, Алтайском крае и Свердловской области. Она отметила, что Еврейская автономная область дала «очень нехорошую статистику» в начале года, так как данные по лесным пожарам «скрывали и не тушили».