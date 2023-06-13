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Названы самые пожароопасные российские регионы

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко назвала самые пожароопасные российские регионы. Ее слова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передает РИА Новости.

Названы самые пожароопасные российские регионы
© globallookpress.com

По словам премьера, наибольшая угроза пожаров — в Еврейском и Ханты-Мансийском автономных округах, Алтайском крае и Свердловской области. Она отметила, что Еврейская автономная область дала «очень нехорошую статистику» в начале года, так как данные по лесным пожарам «скрывали и не тушили».

При этом Абрамченко отметила важность разграничения техногенных и природных пожаров.

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